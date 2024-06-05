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Korgun'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı

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Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında hazırlanan sergi ziyaretçilere açıldı. Kaymakam Orkun Ulukaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Aydeniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı.

Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenciler çeşitli görseller hazırladı.

Kaymakam Orkun Ulukaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Aydeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş ile beraberindekiler sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ulukaya, projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Demirtaş Anadolu Lisesi Korgun Eğitim Güncel Haberler

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