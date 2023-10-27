Korgun'da 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi

Korgun ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe, Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.