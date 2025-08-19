Korgeneral Zorlu Topaloğlu'ndan Şırnak Valisi Birol Ekici'ye Ziyaret

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ziyarette bulunarak, Şeref Defterini imzaladı ve valilik makamında görüştü.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ziyarette bulundu.

Valilikçe, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Korgeneral Topaloğlu Şeref Defterini imzaladı, Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekici, Topaloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
