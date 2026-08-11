Haberler

Körfez İşbirliği Konseyi'nden Kolombiya'ya Golan Tepeleri Tepkisi

Körfez İşbirliği Konseyi'nden Kolombiya'ya Golan Tepeleri Tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Kolombiya hükümetinin İsrail'in işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasına sert tepki gösterdi. Budeyvi, kararın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek geri çekilmesi çağrısında bulundu.

(RİYAD) - Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Kolombiya hükümetinin İsrail'in işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasına sert tepki gösterdi. Budeyvi, kararın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağı olduğunu vurguladı.

Kolombiya hükümetinin İsrail'in bölgedeki egemenliğini tanımasının uluslararası kararlar ve anlaşmalarla bağdaşmadığını belirten Budeyvi, bu tür tanımaların bölgedeki barış ve güvenlik çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Budeyvi, Kolombiya hükümetine söz konusu kararı geri çekme çağrısı yaparken, İsrail'in Golan Tepeleri dahil işgal altındaki tüm Arap topraklarından çekilmesine ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına uyması gerektiğini ifade etti.

Körfez ülkelerinin Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Budeyvi, Golan Tepeleri'nin de bu bütünlüğün ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu

Ve mutlu son! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Ünlü manken evleniyor! Plajda 'evet' dedi

Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları

Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları