Körfez'deki silahlı kavgada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi toprağa verildi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi toprağa verildi. Tamer Y'nin cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hereke Merkez Camisi'ne getirildi ve burada kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Tamer Y'nin yakınları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Olay, Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelmişti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi toprağa verildi.
Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Tamer Y'nin cenazesi, yakınlarınca hastane morgun alınarak Hereke Merkez Camisi'ne getirildi.
Tamer Y'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Tamer Y'nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde dün güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kasım K. ile Tamer Y. tabancayla yaralanmıştı.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.