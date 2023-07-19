Körfez'deki silahlı kavgada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi toprağa verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi toprağa verildi. Tamer Y'nin cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hereke Merkez Camisi'ne getirildi ve burada kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Tamer Y'nin yakınları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Olay, Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelmişti.