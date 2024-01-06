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Körfez'deki Şantiyede Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede elektrikli ısıtıcının yatağın üzerine düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlimtepe Mahallesi'nde bulunan inşaatın şantiyesinde sabah saatlerinde işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede ısınmak için kullanılan elektrikli ısıtıcının yatağın üzerine devrilmesiyle yangın çıktı. Yatağın tutuşmasıyla birlikte içeriyi duman kapladı, işçiler dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yatakhaneyi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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