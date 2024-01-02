Körfez'de yağmurun etkisiyle yola düşen otomobil kurtarıldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu yan yolda yağmurun etkisiyle çöken yola seyir halindeki otomobil düştü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 karayolu yan yolu 95 Evler sapağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 R 4200 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken sağanak yağış sonrası çöken yola düştü. Yol çalışması nedeniyle kazı yapılan daha sonra ise kapatılan yolda; sağanak yağışın etkisiyle toprak bir anda çökerken içine düşen otomobili görenler yardıma koştu. Polis ve zabıta ekibi tarafından hasar meydana gelen otomobil çöken yoldan çıkarılırken, çökmenin meydana geldiği alan şeritle trafiğe kapatıldı.