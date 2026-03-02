Haberler

Annesiyle yaşadığı evde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın öldü

Annesiyle yaşadığı evde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boğazından bıçaklanmış halde bulunan Gül Dağ'ın ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde annesiyle yaşadığı apartman dairesinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan Gül Dağ, hayatını kaybetti. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Gül Dağ'ın bulunduğu daireden gelen bağrışma sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ'ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, boğazında bıçak yarası bulunan Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gül Dağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Polis, apartman ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye aldı. Resmi kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gül Dağ'ın yurt dışından emekli olduğu, eşini bir süre önce kaybettiği, annesini yanına aldığı ve 6 aydır baktığı öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunan annenin ifadesinde, televizyon izlediğini, kızı uzun süre yanına gelmeyince mutfağa gittiğini ve yerde hareketsiz halde bulduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor