Annesiyle yaşadığı evde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde annesiyle yaşadığı apartman dairesinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan Gül Dağ, hayatını kaybetti. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Gül Dağ'ın bulunduğu daireden gelen bağrışma sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ'ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, boğazında bıçak yarası bulunan Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gül Dağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Polis, apartman ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye aldı. Resmi kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gül Dağ'ın yurt dışından emekli olduğu, eşini bir süre önce kaybettiği, annesini yanına aldığı ve 6 aydır baktığı öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunan annenin ifadesinde, televizyon izlediğini, kızı uzun süre yanına gelmeyince mutfağa gittiğini ve yerde hareketsiz halde bulduğunu söylediği belirtildi.

