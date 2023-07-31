Körfez'de Polis Takibi Sonucu Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis tarafından takip edilen sürücü, otomobilini terk ederek kaçtı. Polis araçta yaptığı aramada kilolarca uyuşturucu buldu. Şüpheli hala aranıyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polisten kaçan sürücü, takip sırasında otomobilini TEM Otoyolu'nda terk edip kaçtı. Polisin araçta yaptığı aramada, çantalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 AY 0319 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler bir süre sonra sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. İzmit'te başlayan takip, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişine kadar devam etti. Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi'ni yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücü, yolun emniyet şeridi olmayan kısmında aracı bırakıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak ormana kaçtı.

Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.