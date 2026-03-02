Haberler

İş merkezinde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş merkezinin ofisinde çıkan bilgisayar yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iş merkezindeki ofiste bir bilgisayarda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iş merkezinin 2'nci katında yer alan ofiste saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bilgisayardan alevler yükselirken, ofisin içerisine duman doldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
