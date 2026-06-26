Haberler

IMO: Körfez'deki tahliye durdurulmadan önce 115 gemiyle yaklaşık 2 bin 500 denizci tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IMO Genel Sekreteri Dominguez, Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizcinin tahliyesi için başlatılan planın, Umman açıklarında bir kargo gemisine yapılan saldırı sonrası geçici olarak durdurulduğunu, ancak bölge ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü ve güvenlik sağlandığında tahliyelerin yeniden başlayacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Körfez'de mahsur kalan denizcilerin tahliyesi için bölge ülkeleriyle görüşmelere devam ettiklerini, tahliye planının geçici durdurulmasından önceki son 3,5 günde 115 gemiyle yaklaşık 2 bin 500 denizcinin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.

Dominguez, New York'taki BM Genel Merkezine Londra'dan video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için başlattıkları tahliye planının dün Umman açıklarında bir kargo gemisine yönelik saldırının ardından geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak Dominguez, şu anda bölgedeki ülkelerle ve özellikle Umman, ABD ve İran'la görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Dominguez, "Gemilerin hedef alınmayacağına ve ticaret akışının devam edeceğine, özellikle de denizcilerin tahliyesine dair başlangıçta verilen güvenceleri bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyorum ve bu konuda daha fazla teyit alır almaz tahliye sürecini yeniden başlatmaya hazırız." dedi.

Geçici durdurma kararından önceki son 3,5 günde kesin olmayan rakamlarla birlikte en az 115 gemiyi tahliye edebildiklerini belirten Dominguez, bunun da yaklaşık 2 bin 500 denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde ayrıldığı anlamına geldiğini belirtti.

Dominguez, bölgedeki taraflar arasında koordinasyon ve teyidin sağlanmasının ardından aşamalı olarak tahliyeye devam edeceklerini bildirerek, 500'den fazla geminin tahliye edilmesinin de birkaç hafta sürebileceğini kaydetti.

"İran'ın Boğaz'ın kuzey kesiminde operasyonlarını sürdürdüğünü ve ABD'nin de Boğaz'ın güney kesiminde gemilere yardım etmeye devam ettiğini kabul etmek önemlidir." diyen Dominguez, tahliye koridoru olsa bile gemilerin harekete geçmesi için nihai kararı vermeden önce risk değerlendirmesi yapmaları gerektiğini tavsiye etti.

Dominguez, bir soruya verdiği yanıtta, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş sırasında farklı gemilere yapılan 40'tan fazla saldırıda 14 denizcinin hayatını kaybettiğini söyledi.

IMO'dan önceki gün yapılan açıklamada, Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlanacağı ve bu büyük çaplı operasyonun, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı devletleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütüleceği belirtilmişti.

Ancak IMO Genel Sekreteri Dominguez, dün Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine yönelik saldırının ardından Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için başlattıkları tahliye planını geçici olarak durdurma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

Ardında 180 film bıraktı: Yeşilçam efsanesi hakkında bilmedikleriniz

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı