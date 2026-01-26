Haberler

Yıkım işlemleri sırasında 4 katlı binanın çatısı yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, kesim sırasında çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması sonucu meydana geldi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri süren 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında, kesim yapılırken çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Yangını fark eden işçiler, binayı terk etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatı katı tamamen yanarken, yangın itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
