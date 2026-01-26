Yıkım işlemleri sırasında 4 katlı binanın çatısı yandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri süren 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında, kesim yapılırken çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Yangını fark eden işçiler, binayı terk etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatı katı tamamen yanarken, yangın itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),