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Kocaeli'de çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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