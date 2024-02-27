Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi Kumluca'da defnedildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi toprağa verildi. Taşgın için Adrasan Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Taşgın'ın naaşı Adrasan Doğuyaka Mezarlığı'na defnedildi. Törenin ardından Taşgın'ın tabutuna sarılan Türk bayrağı, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir tarafından, oğulları Hasan, Gürsel ve Erdoğan Taşgın'a verildi. Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi toprağa verildi.
Taşgın için Adrasan Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından Taşgın'ın naaşı Adrasan Doğuyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Törenin ardından Taşgın'ın tabutuna sarılan Türk bayrağı, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir tarafından, oğulları Hasan, Gürsel ve Erdoğan Taşgın'a verildi.
Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.