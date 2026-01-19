Haberler

"Kopuzdan Günümüze" konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kopuzdan Günümüze' konseri, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşarak tasavvuf, mehter ve klasik Türk müziğinden eserler sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun hazırladığı "Kopuzdan Günümüze" konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in üstlendiği etkinlikte, mehterbaşı Şükrü Alkan sahnede yer aldı. Konserde, tasavvuf, mehter ve klasik Türk müziği gibi birçok farklı türde eser dinleyiciye sunuldu.

Sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü'nün üstlendiği konserde, barkovizyonda Özata Ayan yer aldı.

Konserde ayrıca semazen gösterisi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
