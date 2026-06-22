Haberler

Samsun'da kullandığı tırın plakasını köpükle kapatan sürücüye 236 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da kantar kaçmak için tırının plakasını köpükle kapatan sürücüye 236 bin lira idari para cezası kesildi, araç 30 gün trafikten men edildi.

Samsun'da kullandığı tırın plakasını köpükle kapatarak kantardan kaçmaya çalışan sürücüye 236 bin lira idari para cezası kesildi.

Samsun'da kantar görevlileri, asansör malzemesi yüklü bir tırın plakasının kapalı olduğunu ve kantara girmeden yoluna devam ettiğini tespit ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı kısa sürede tespit ederek kantar sahasına yönlendirdi.

Yapılan incelemelerde, çekicinin plakasının denetimlerden kaçmak amacıyla görünmeyi engelleyecek şekilde köpükle kapatıldığı belirlendi.

Trafik ekipleri ve kantar görevlilerince gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili mevzuat kapsamında araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 236 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, kuralları ihlal eden tır 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi