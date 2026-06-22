Samsun'da kullandığı tırın plakasını köpükle kapatan sürücüye 236 bin lira ceza

Samsun'da kullandığı tırın plakasını köpükle kapatarak kantardan kaçmaya çalışan sürücüye 236 bin lira idari para cezası kesildi.

Samsun'da kantar görevlileri, asansör malzemesi yüklü bir tırın plakasının kapalı olduğunu ve kantara girmeden yoluna devam ettiğini tespit ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı kısa sürede tespit ederek kantar sahasına yönlendirdi.

Yapılan incelemelerde, çekicinin plakasının denetimlerden kaçmak amacıyla görünmeyi engelleyecek şekilde köpükle kapatıldığı belirlendi.

Trafik ekipleri ve kantar görevlilerince gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili mevzuat kapsamında araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 236 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, kuralları ihlal eden tır 30 gün süreyle trafikten men edildi.