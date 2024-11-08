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Köprüler Lösemi Farkındalığı İçin Turuncu Işıklara Büründü

Köprüler Lösemi Farkındalığı İçin Turuncu Işıklara Büründü
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Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Etkinlik, lösemi hastalığına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

LÖSEMİ hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

Her yıl, 2 ile 8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenip, bu etkinliklerde kamuoyunun lösemi konusunda farkındalık oluşturması ve bilinçlenmesi hedefleniyor.

Hastalığa dikkat çekmek amacıyla, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri turuncu renkli ışıklar ile aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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