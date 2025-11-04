Köprüden Düşen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden dereye düştü. Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde köprüden düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
İsmail T. (44) idaresindeki 46 AJH 815 plakalı otomobil, eski Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye düştü.
Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan anne ve oğlu, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel