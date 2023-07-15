Köprüde kendini jiletleyen ve dini değerlere küfür eden şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi

Adana'da madde bağımlısı bir kişi alt geçit köprüsünün üzerine çıkarak kendini jiletleyip ortalığı birbirine kattı. Polis, şahsı köprüden indirerek ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Şahıs, polislere direnerek dini değerlere küfür etti. Tedaviyi kabul etmeyen şahıs gözaltına alındı.

Köprüye çıkıp kendini jiletleyen ve dini değerlere küfür eden şahsı polis etkisiz hale getirdi

ADANA - Adana'da madde bağımlısı bir kişi alt geçit köprüsünün üzerine çıkarak kendini jiletleyip ortalığı birbirine kattı. Gün içinde ikinci defa çıktığı öğrenilen şahsı, polis köprüden aşağı çekerek indirdi, ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda İhsan D. gün içinde ikinci defa alt geçit köprüsünün üzerine çıktı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, köprü üzerinde küfürler ederek atlayacağını söyledi. Bir süre köprü üzerinde duran genç daha sonra kollarını jiletleyerek kendini yaraladı.

Arkasından gizlice yaklaşan polisler, şahsı köprüden aşağı indirdi. Polislere direnen şahıs dini değerlere küfür etmeye başladı. Polis ekipleri de şahsı ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Tedaviyi kabul etmeyen şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.