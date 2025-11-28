Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi Başvuruları Açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın Kısa Film Atölyesi başvuruları açıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 14-16 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek 21. Köprüde Buluşmalar'ın kısa film atölyesi başvuruları, 13 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Atölye, Türkiye'de kısa film üretimini desteklemek, genç sinemacılara yaratıcı bir geliştirme alanı sunmak ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla sinemacıları bir araya getiriyor.

Ayrıca atölye, grup çalışmaları ve birebir görüşmelerle yürütülen kapsamlı eğitimi sayesinde kısa film senaryolarının geliştirilmesine katkı sağlamayı, Türkiye ve dünya sinemacıları arasındaki diyaloğun gelişmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Atölyeye, geliştirme aşamasında olan ve süresi en fazla 20 dakika planlanan kısa metraj kurmaca veya belgesel projeler başvurabiliyor. Mart ayı boyunca yoğun bir eğitim programının uygulanacağı Kısa Film Atölyesi'ne en fazla dört proje seçilecek.

Ayrıntılı bilgi için, "film.iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.