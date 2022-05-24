Köprübaşı'nın Kırsal Mahallelerinde MASKİ Farkı - Haberler

Mahalle Muhtarı İsmail Akar da, "İçme suyu hattımız 30 yıl önce döşenmişti. Şimdi yepyeni oluyor. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeden il genelinde önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından, Köprübaşı ilçesine bağlı Armağan mahallesinde 3 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işine başlandı. Mahallede 3 kilometre kanalizasyon hattı da döşenecek. Ayrıca 13 bin metrekare kilit parke taş imalatı yapılacak.

"Cengiz Başkan sayesinde bu mahalle her türlü yatırımı görüyor"

Mahalle Muhtarı İsmail Akar, "Çalışmalardan çok memnunuz. İçme suyu hattımız 30 yıl önce döşenmişti. Şimdi yepyeni oluyor. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Cengiz Başkan sayesinde bu mahalle her türlü yatırımı görüyor" dedi.

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