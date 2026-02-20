Haberler

Trabzon'da çocuklar için tekne orucu etkinlikleri düzenlendi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, ramazanın manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, Nasrettin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat oyunu ile eğlenerek ramazanı anlama fırsatı buldu.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde ramazanın manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın ile ilçedeki Merkez Cami'ndeki organize edilen etkinlikte çocuklarla buluştu.

Programda, 4-12 yaş arasındaki çocukların eğlenerek ramazanı anlama fırsatı buldukları belirtildi.

Nasrettin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat oyunun da sahne aldığı programa katılan çocuklara, Genç'in çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler dağıttığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, ramazanın paylaşmanın, sabrın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Bizler de çocuklarımızın bu manevi iklimi küçük yaşlarda tanımalarını ve ramazanın ruhunu yaşayarak öğrenmelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç, tekne orucu etkinlikleriyle hem gelenekleri yaşattıklarını hem de çocukların gönlünde güzel hatıralar bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

