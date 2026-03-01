Haberler

Trabzon'da 4 gündür kayıp kişi bulundu

Güncelleme:
TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Abdul Yazgan, 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Yazgan sığındığı bir evde keşfedildi.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Abdul Yazgan (54), arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesi'ndeki evinden 26 Şubat'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdul Yazgan'ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında sürdürülen arama çalışmalarında Yazgan, sığındığı bir evde bulundu. Bölgedeki sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgan'ın yapılan ilk kontrollerinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

