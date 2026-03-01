Haberler

Kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulundu

Güncelleme:
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 54 yaşındaki Abdul Yazgan, 4 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Abdul Yazgan (54), arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesi'ndeki evinden 26 Şubat'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdul Yazgan'ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında sürdürülen arama çalışmalarında Yazgan, sığındığı bir evde bulundu. Bölgedeki sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgan'ın yapılan ilk kontrollerinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
