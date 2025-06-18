Köpekle Kurt Arasında: Yeni Türk Filmi 27 Haziran'da Vizyona Giriyor

Köpekle Kurt Arasında: Yeni Türk Filmi 27 Haziran'da Vizyona Giriyor
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Murat Düzgünoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği 'Köpekle Kurt Arasında', dünya prömiyerini Moskova Film Festivali'nde yaptı ve başrolünde Mücahit Koçak yer alıyor. Film 27 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Murat Düzgünoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği "Köpekle Kurt Arasında" 27 Haziran'da vizyona girecek.

Yapımcılığını Fikirtepe Film'in üstlendiği eser, dünya prömiyerini 46. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirdi. Film 35. Ankara, 12. Boğaziçi ve 8. Yalta "Eurasian Bridge" uluslararası film festivallerinde yarıştı. Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, filmdeki performansıyla Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Başrolünü Mücahit Koçak'ın üstlendiği filmde Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Soğukçay, Can Seçki ve Bülent Düzgünoğlu paylaşıyor.

Film, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul ve Bitlis'te çekildi.

Filmin konusu ise şöyle:

"İşinden kovulan Orhan, yakın dostu İzzet'in de emekli olup köyüne döneceğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Bu arada eski nişanlısı Aslı'yla yakınlaşır. Aslı, Orhan'la evlenmeyi planlar. Fakat Orhan gittikçe hayata yabancılaşmakta, gördüğü hayallerle gerçek hayat arasındaki çizgi yok olmaktadır."

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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