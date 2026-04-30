Haberler

Köpek saldırısında yaralanan Ayaz, saldırıyı anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YARALI ÇOCUK SALDIRIYI ANLATTIVan'ın Saray ilçesinde köpek saldırısında kuzeni Hamza Özsoy hayatını kaybeden, kendisi ise yaralanan Ayaz Özsoy, yaşadıklarını anlattı.

YARALI ÇOCUK SALDIRIYI ANLATTI

Van'ın Saray ilçesinde köpek saldırısında kuzeni Hamza Özsoy hayatını kaybeden, kendisi ise yaralanan Ayaz Özsoy, yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedaviye alınan ve durumu iyi olan Özsoy, "Ben okuldan dönerken başıboş köpekler saldırdı. Ben de kaçarken düştüm. O sırada köpekler bana saldırdı. Sonra babam gelip, beni kurtardı" dedi.

'ÇOCUĞU PARÇALIYORLARDI'

Ayaz Özsoy'un babası Veysi Özsoy ise oğlu ve yeğenine 13 köpeğin saldırdığını belirterek, "Ben evde oturuyordum. Saat 14.30 gibiydi. Çocuk da okuldan geliyordu. Eşim bana 'Çocuğu köpek yedi' dedi. Evden hemen çıkıp yetiştim. Çocuğu parçalıyorlardı. Ben çocuğu kurtarırken vücudumun iki yerinde ben de yaralandım. Ölen çocuk benim yeğenimdi, yaralı olan da çocuğumdu. Köpekler çocuğu alıp götürüyorlar ve daha sonra boğuyorlar. İkisi beraber değildi. Benim çocuğum Ayaz ondan 15 dakika sonra saldırıya uğradı. Çok üzgünüz. Bununla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

