Saray'da Köpek Saldırısına İlişkin 1 Kişi Gözaltına Alındı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde Hamza Özsoy'un öldüğü, kuzeni Ayaz Özsoy'un ise yaralandığı köpek saldırısına ilişkin Saray Belediyesi'nde görev yapan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da olayın detaylı araştırılması için 1 müfettişin görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Saray Belediyesi'nin talebi üzerine de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ekip gönderilip, başıboş köpeklerin toplanmaya başladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı