Adana'da köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

Adana'da evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan T.D. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 Nisan'da tutuklanan T.D. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede T.D'nin, evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği 20,98 gram sentetik uyuşturucu ve 152 uyuşturucu hapı, gece saatlerinde yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Sanığın ikametinde hassas terazi ve kenevir parçaları, telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
