Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 14 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baştepe köyünde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilere, adli işlem uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de 2 köpek sahibine 20 bin 846 lira idari para cezası kesti.

Dövüştürülen 2 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.