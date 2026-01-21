Haberler

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 14 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı. Ekipler, dron yardımıyla köpek dövüşü yapılan yerleri tespit etti. Şüphelilere adli işlem yapılırken, iki köpeğe de idari para cezası uygulandı ve köpekler hayvan barınağına teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baştepe köyünde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilere, adli işlem uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de 2 köpek sahibine 20 bin 846 lira idari para cezası kesti.

Dövüştürülen 2 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

