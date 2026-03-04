Haberler

İstanbul'da toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadına hapis istemi

İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek bir yolcuya tehditte bulunan kadın Y.S. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden şüpheli Y.S'nin videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Y.S'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Y.S. hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından da ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçmişti.

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan Y.S'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Y.S'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Y.S, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
