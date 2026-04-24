Köpeğin karın bölgesinden 1 kilogram tümör çıktı

MARDİN Hayvan Bakımevi'nde koruma altında bulunan dişi köpeğin karın bölgesinde tespit edilen 1 kilogramlık tümör, veteriner hekimler tarafından alındı.

MARDİN Hayvan Bakımevi'nde koruma altında bulunan dişi köpeğin karın bölgesinde tespit edilen 1 kilogramlık tümör, veteriner hekimler tarafından alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların sağlığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Bakımevinde koruma altında bulunan dişi bir köpeğin karın bölgesinde tespit edilen büyük boyutlu tümör, veteriner hekimler tarafından başarıyla alındı. Yaklaşık 1 saat süren cerrahi müdahale sırasında, köpeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini kısıtlayan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki kitle, çevre dokulara zarar verilmeden titizlikle çıkarıldı. Operasyon boyunca ve sonrasında herhangi bir komplikasyon yaşanmaması adına tüm teknik imkanların seferber edildiği belirtildi. Ameliyatın ardından müşahede altına alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hızlı bir iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakım ve pansumanların bakımevi personeli tarafından düzenli olarak takip edildiği ifade edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
ABD, Irak'ta İran destekli silahlı grubun lideri için 10 milyon dolar ödül koydu

Trump, o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Usta ismin cenazesinde gerginlik! Damadı ile ünlü oyuncu kavga etti
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı