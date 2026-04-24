Köpeğin karın bölgesinden 1 kilogram tümör çıktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların sağlığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Bakımevinde koruma altında bulunan dişi bir köpeğin karın bölgesinde tespit edilen büyük boyutlu tümör, veteriner hekimler tarafından başarıyla alındı. Yaklaşık 1 saat süren cerrahi müdahale sırasında, köpeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini kısıtlayan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki kitle, çevre dokulara zarar verilmeden titizlikle çıkarıldı. Operasyon boyunca ve sonrasında herhangi bir komplikasyon yaşanmaması adına tüm teknik imkanların seferber edildiği belirtildi. Ameliyatın ardından müşahede altına alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hızlı bir iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakım ve pansumanların bakımevi personeli tarafından düzenli olarak takip edildiği ifade edildi.

