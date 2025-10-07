Haberler

Köpeği vurmak isterken yoldan geçen çifti vurdu: Kadın hayatını kaybetti

Köpeği vurmak isterken yoldan geçen çifti vurdu: Kadın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi, kümesteki tavukları yediği için sahipsiz köpeğe tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen bir çifti isabet etti. Kadın olayda hayatını kaybederken, adam yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Beydağ ilçesinde M.Ö.(71), kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen çifte isabet etti. Olayda Adem I.(74) yaralanırken, eşi Şenay I.(69) hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı. Tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. ve eşi Şenay I.'ya isabet etti. Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.