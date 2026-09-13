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Köpeği traktöre iple bağlayıp koşturdu

Köpeği traktöre iple bağlayıp koşturdu
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DİYARBAKIR’da bir kişinin köpeği iple traktöre bağlayarak arkasından koşturduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da bir kişinin köpeği iple traktöre bağlayarak arkasından koşturduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, 21 DY 941 plakalı traktörünün arkasına iple bağladığı köpeği, koşturarak götürdü. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, köpeğin iple bağlı olduğu hareket halindeki traktörün arkasından koştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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