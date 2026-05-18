Köpeği araca bağlayarak sürüklediği iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Güncelleme:
Samsun'da bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri üzerine harekete geçen polis, sürücü Ş.K.'yı Amasya'da gözaltına aldı. Şüpheli, köpeğin araçtan atladığını ve kasıtlarının olmadığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte seyir halindeki açık kasa kamyonetin arka kısmına iple bağlı bir köpeğin sürüklendiği tespit edildi.

Emniyete götürülen şüpheli Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ş.K., ifadesinde yanında bulunan B.K. (50) ile arıcılık yaptıklarını, kovanları farklı bir ile götürdükleri sırada ise araçtaki köpeğin dışarı atladığını söyledi.

Vatandaşların korna ile uyarması üzerine durduklarını ve köpeğin bağlı halde sürüklendiğini fark ettiklerini beliren Ş.K., köpeğin ipini çözdükleri sırada hayvanın olay yerinden kaçtığını ve olayda herhangi bir kasıtlarının bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Recep Bilek
