Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanığa 1 yıl 2 ay hapis cezası

ANKARA'da arkadaşının kendisine emanet ettiği köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Volkan Uzun, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da arkadaşının kendisine emanet ettiği köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Volkan Uzun, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Volkan Uzun, 2020 yılının Temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan arkadaşının kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Uzun, "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.