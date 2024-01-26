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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, mermer yığınına çarptılar

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Amasya'da bir sürücü, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu hafif ticari araçla yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

AMASYA'da, Birol Bozkurt'un (29), köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya (26), yaralandı.

Kaza, dün akşam, Suluova ilçesinde meydana geldi. Yola çıkan köpeği fark eden Birol Bozkurt'un ani manevra yaptığı 05 ER 563 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermerlere çarptı. Sürücü Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya yaralandı. Köpek ise yara almadan kurtuldu.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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