Kopan elektrik teli tehlike saçtı: Akıma kapılan inek böyle telef oldu

MARDİN - Mardin'de kopan elektrik direğinin kopan teline doğru yürüyen inek, akıma kapılarak telef oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli kırsal mahallesinde meydana geldi. Erikli Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğinin bilinmeyen bir nedenle kopan teli yeşil otların arasına kadar indi. O sırada elektrik telini fark eden iki kadın ineklerini korumaya çalışırken, bir inek otlamak için kopan elektrik teline doğru yürüdü. Elektrik teline dokununca akıma kapıldı. Kısa süre can çekişen inek olay yerinde telef olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde bulunan ikinci inek ise kadınların fark etmesiyle son anda kurtarıldı.