Bayburt'ta köye inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Bayburt'un Kop köyünde güvenlik kamerası, yerleşim yerine inen bir ayının görüntülerini kaydetti. Köydeki evlerin çevresinde dolaşan ayı, bir köpekle karşılaşınca hızla kaçtı.
Bayburt'un merkeze bağlı Kop köyünde yerleşim alanına inen ayı, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Köy sakinleri, yabani bir hayvana ait izlere rastlayınca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda, bir ayının köydeki evlerin çevresinde dolaşıp yiyecek araması ve bu sırada bir köpekle karşılaşarak kaçması yer aldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci