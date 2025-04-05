Kop Geçidinde Etkili Kar Yağışı

Kop geçidinde kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece sabaha karsı başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Aşkale Kop Dağı mevkiinde dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırarak devam ediyor.

Aşkale 121. Karayolları ekipleri geceden beri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde ağaçlar çiçek açarken; Bölgenin en önemli geçitlerinden Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Kop Dağında kış hala devam ediyor.