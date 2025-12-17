Haberler

Husumetlisi tarafından ayağından vuruldu

Güncelleme:
Karatay ilçesinde bir ayakkabı atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Essam El Abdullah, aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA'da ayakkabı üretim atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Essam El Abdullah, aralarında husumet olduğu belirtilen kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10673 Sokak'ta meydana geldi. Essam El Abdullah'ın çalıştığı iş yerine, aralarında husumet olduğu belirtilen kişi geldi. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Essam El Abdullah, tabancayla ayağından vuruldu. Saldırgan otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Essam El Abdullah, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


