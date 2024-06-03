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Konyaaltı Sahili'nde Deniz Kirliliğiyle Karşılaşıldı

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Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak deniz dibinde çok sayıda plastik şişe, poşet ve boya kovalarıyla karşılaştı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, atıkların ne amaçla denize atıldığını anlamadıklarını belirtti.

ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı Sahili'ne temizlik için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan su altı topluluğu, deniz dibinde çok sayıda içi taş dolu plastik şişe, poşet ve boya kovalarıyla karşılaştı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Ne amaçla bu şişe ve plastik poşetlere taş doldurup denize attılar anlam veremiyoruz. Büyük ihtimalle sahilde otururken can sıkıntısından yapılan uğraşlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencilerden oluşan su altı topluluğu denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek için dalış yaptı. Konyaaltı Sahili'nde 'deniz ve kıyı kirliliği farkındalığı' adını verdikleri dalışta deniz dibinde çok sayıda çöp ve atıkla karşılaşıldı. Yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla dalış yapan öğrenciler, su altında içerisine taş ve plastik atık sıkıştırılmış plastik şişeler, içerisi taş dolu kırık boya kovası ve içerisine yine taş doldurulan plastik poşetler dikkati çekti.

Öğrenciler atıkları toplayarak poşetlere doldurup karaya çıkardı. Denizi kirletenlerin ne amaçla plastik poşet ve şişelere taş doldurup denize attıklarını anlamadıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizleri, çevreyi kirletmenin ne yazık ki bir sınırı yok. Ne amaçla bu şişe ve plastik poşetlere taş doldurup denize attılar anlam veremiyoruz. Büyük ihtimalle sahilde otururken can sıkıntısından yapılan uğraşlar ama bunların denize atılması çok yanlış hareketler. Çevreye karşı hepimizin sorumluluğu var" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz Üniversitesi Konyaaltı Sahili Mehmet Gökoğlu Plastik Çevre Güncel Haberler

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