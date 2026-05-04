Konyaaltı'da 3x3 sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları kapsamında 3x3 sokak basketbolu turnuvası gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Spor Şenlikleri" kapsamındaki turnuva, 15, 16 ve 17 Mayıs'ta belediyenin karşısındaki basketbol sahasında yapılacak.

Dereceye giren takımların ödüllendirileceği turnuvaya katılım başvuruları ise 4-10 Mayıs'ta belediyenin internet adresi üzerinden alınacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporun birleştirici gücüyle bayram coşkusunu paylaşacaklarını belirtti.

Bayramın, gençliğe duyulan güvenin güçlü simgelerinden olduğunu aktaran Kotan, gençlerin enerjisi ve takım ruhunu sahaya yansıtacağı turnuvayla kutlamak istediklerini kaydetti.