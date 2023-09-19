Konyaaltı Belediyesi, Kökez Yaylası'ndaki yol sorununu çözdü

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'ne bağlı Kökez Yaylası Korucak Mevkii'nde yıllardır yaşanan yol sorununu giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Korucak Mevkii'nin tüm yolları sathi asfalt ile kaplandı.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'ne bağlı Kökez Yaylası Korucak Mevkii'nde yıllardır yaşanan yol sorununu giderdi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yaz aylarında yaylalarda yaşanan nüfus yoğunluğu nedeniyle kırsal bölgelerdeki çalışmalarını hızlandııp Yarbaşçandır Mahallesi'ne bağlı Kökez Yaylası Korucak Mevkii'ndeki yol sorununu da çözüme kavuşturarak vatandaşın kullanımına sundu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla hız kazanan çalışmalarda Korucak Mevkii'nin tüm yolları sathi asfalt ile kaplandı. Ekiplerin ara sokaklara kadar girerek yürüttüğü çalışmalar yayla sakinlerini sevindirdi. - ANTALYA