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Konya Yunak'ta Okul Kermesi ve Sergi Açılışı

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Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından düzenlenen kermes programı ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, okulların ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve dar gelirli öğrencilere destek olmayı amaçlıyor. İnönü Ortaokulu'nda açılan sergi, öğrencilerin resim, teknoloji ve tasarım çalışmalarını sergiliyor. Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü de sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından kermes programı ve sergi açılışı düzenlendi.

İlçedeki okulların ihtiyaçlarına katkı sağlamak, dar gelirli öğrencilere destek olmanın amaçlandığı etkinliğe Yunak Merkez Hacı Tekin İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve İnönü Ortaokulu ev sahipliği yaptı.

Kermes sonrası, İnönü Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim, teknoloji ve tasarım sergisinin açılışı yapıldı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da açılan sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İnönü Yunak Konya Orta Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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