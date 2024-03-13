Üye Girişi
Haberler

Konya Yunak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:

Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan yangında İbrahim Yayla'ya ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aile üyeleri mağdur durumda.

Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan yangında tek katlı kargir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Turgut Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yayla'a (32) ait evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yanan eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle hızla söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde olmayan aile üyeleri eve geldiklerinde evlerini tamamen yanmış olarak bulurken ev sahibi İbrahim Yayla, "Yunak itfaiye ekipleri köyümüze gelerek evimizde çıkan yangını söndürdü. Ama şu an ev tamamen kullanılamaz durumda, yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu anda kalacak yerimiz yok. Çok mağdur durumdayız. Tüm eşyalarımız nerede ise tamamen hepsi kül oldu, kullanılamaz hale geldi." dedi.

Yangından sonra İbrahim Yayla eşi ve 3 çocuğuyla akrabalarının evine sığındı.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title