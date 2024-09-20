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Konya Yolunda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Konya Yolunda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Konya'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Dilan Polat yaşamını yitirirken, sürücü Abdurrahman Polat ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya yolunda bariyerlere çarpıp ikiye bölünen otomobildeki Dilan Polat (25) yaşamını yitirdi, sürücü Abdurrahman Polat ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bala ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Polat yönetimindeki 33 APB 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımında bariyerlere çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki Dilan Polat'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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