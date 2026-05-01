Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Konya'da sendika ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi.

Alanda toplananlar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Alaaddin Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.

Karaman

Sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, Karaman Lisesi önünde toplanarak 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Kutlamalara katılanlar ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı.

Meydanda devam eden etkinlikte yapılan konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da TÜRK-İŞ'e bağlı iş kollarındaki üyeler, ellerinde pankartlarla Güvenevler Mahallesi'ndeki il temsilciliği önünde buluştu.

Türk Harb-İş Sendikası İç Batı Anadolu Bölge Temsilcisi Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, "Emeğin değeri korunmalıdır. Çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmelidir." dedi.

TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu da sendika üyelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Basın açıklamasına, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Aksaray

Aksaray'da çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve işçilerin katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

İşçiler ve sendika üyeleri, konuşmaların ardından halay çekerek günlerini kutladı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
