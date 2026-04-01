Konya ve Aksaray'da milli takım coşkusu yaşandı

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşma, Konya ve Aksaray'da dev ekranlardan izlenerek kutlandı. Taraftarlar, coşkuyla tezahürat yaparken, milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

Konya ve Aksaray'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

Konya Büyükşehir Belediyesince Zafer Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Aksaray

Aksaray'da çok sayıda kişi karşılaşmayı Aksaray Üniversitesi yerleşkesinde bulunan konferans salonunda izledi.

Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
