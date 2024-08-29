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Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Konya Valisi Vahdettin Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan mesajında, 30 Ağustos'un zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı Türk milletinin topyekün haykırışı, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun mihenk taşı olduğunu belirtti.

Tarihin dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını müjdelediğini ifade eden Özkan, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Biliyoruz ki medeniyet değerlerimizin verdiği güç, cesaret ve vatan sevgisi ile bu milletin evlatları her daim cennet ülkemizi koruyacak ve yüceltecektir. Bugün de bizlere düşen, ecdadımızın büyük zorluklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi'ni derinlemesine okumak ve inanç, umut, azim, fedakarlık sembolü olan bu mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclis'in kıymetli mebuslarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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