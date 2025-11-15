Haberler

Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu'da Eğitim Projelerini İnceledi

Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde yapımı devam eden 600 öğrenci kapasiteli yurt projesi ve Fahrettin Koca Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde yapımı devam eden yatırım ve eğitim projelerini inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Vali Akın ilk olarak Kulu ilçesinde, inşaatı süren 600 öğrenci kapasiteli yurt projesini yerinde inceledi, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Akın'a, daha sonra yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime başlayan Fahrettin Koca Fen Lisesi'ne geçti, burada okulun fiziki durumu, kapasitesi ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarıldı.

Kulu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) de incelemelerde bulunan Akın, bölgede yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlarla ilgili Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ile Kulu OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Yalınız ile görüştü.

Akın, eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacak yurt yatırımının tamamlandığında ilçede öğrenim görenlerin barınma imkanlarını güçlendireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
